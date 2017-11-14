14.11.2017 21:54 Kaliforniya'da okuldan silah sesleri yükseldi: 3 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde bulunan ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildi. Yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



