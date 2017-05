'Kaleyi bıraktım oyuncu oldum'

TRT 1'in sevilen dizisi 'Adını Sen Koy'un Ömer'i Erkan Meriç, 'Talihsizlik sonucu kaleciliği noktaladım ve modellik yarışmasına katıldım. Şansın güldü ve burada birinci oldum. Belki ileride bir rolde kaleciyi canlandırırım'dedi.

TRT 1'in sevilen dizisi 'Adını Sen Koy'un Ömer'i Erkan Meriç, "Talihsizlik sonucu kaleciliği noktaladım ve modellik yarışmasına katıldım. Şansın güldü ve burada birinci oldum. Belki ileride bir rolde kaleciyi canlandırırım"dedi.



TRT 1'in sevilen günlük dizisi 'Adını Sen Koy' oyuncuları Erkan Meriç, Hazal Subaşı, Ali Oğuz Şenol ve başarılı yönetmen Atilla Cengiz, İhlas Haber Ajansından Serhat Ural ile, dizi setinde, keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. İşte sevilen oyuncuların bilinmeyenleri.



ERKAN MERİÇ: "KALEYİ BIRAKTIM, OYUNCU OLDUM"

-ERKAN MERİÇ'İN HAYATI BEST MODEL OF THE WORLD YARIŞMASINI KAZANDIKTAN SONRA NASIL DEĞİŞTİ?

Adana doğumluyum ama Mersin'de büyüdüm. Yarışmaya girerken de ben oyuncu olacağım, model olacağım diye girmedim. Sadece şansımı denemek istedim. Ama hepsi birbirine bağlı bunların, yani yarışmaya girdik, birincilik aldık. Bulgaristan'a gittik World'te birinci oldum. 2-3 yıl modellik yaptıktan sonra, oyunculuk eğitimleri aldım. Birkaç dizide kısa sürelerde bulundum. Bir iki tane filmim var. Bir tanesini yine TRT 1'e çekmiştik. Bir tanesini de Yılmaz Atadeniz ile... Yeşilçam'ın eski yönetmenlerindendir kendisi. Tuncel Kurtiz'leri Yılmaz Güney'leri çeken, yönetmenlik yapan çok sevdiğim bir insandır. Bir filmde doktoru canlandırmıştım. Diğeri de Sait Faik Abasıyanık'ın 'Medar-ı Maişet Motoru'nun çok güzel bir uyarlamasıydı. İkisi de çok eğlenceli ve keyifliydi. Arkasına 'Bedel' dizisi oldu, sonrasında burası oldu. Adını Sen Koy, bizi yukarıya taşıdı. Çünkü bizi ziyarete gelenler, 'sizi ailemizden biri gibi görüyoruz' diyor.



-KIVANÇ TATLITUĞ VE KENAN İMİRZALIOĞLU'DA BEST MODEL OF THE WORLD YARIŞMASI SONRASI ŞÖHRETİ YAKALADILAR. SİZİN BUNDAN SONRASI İÇİN HEDEFİNİZ NE? ONLARI ÖRNEK ALIYOR MUSUNUZ?

İkisi de birbirinden yetenekli oyuncular. İkisiyle de birebir tanışıp sohbet etme fırsatımız olmadı. Tabii ki örnek alıyorum yani büyüklerimiz, bizim geçtiğimiz yollardan geçmişler. Kenan İmirzalıoğlu olsun Kıvanç Tatlıtuğ olsun oturup onların oyunculuklarını izliyorum. Kenan İmirzalıoğlu'na daha farklı bir şeyim var. Geçen Kıvanç Tatlıtuğ'un sahnelerini izledim ve 'Adam ne güzel oynamış' dedim. İkisi de işinde ilerleyip kendilerini geliştirdiler. İnşallah onlar gibi bizim de yolumuz açık olur.



-EN BÜYÜK HAYALİNİZ KALECİ OLMAKKEN BİR ANDA KENDİNİZİ SETLERDE NASIL BULDUNUZ?

Kaleciliği bırakmış olmak en büyük pişmanlığımdır. O kadar çok seviyordum ki, bazı talihsizlikler oldu ve bırakmak mecburiyetinde kaldım.



-YENİDEN FUTBOLA DÖNME ŞANSINIZ OLSA NE YAPARDINIZ?

Çok seviyorum kaleciliği. Dönme şansım olsa dönerim herhâlde. Kaleci olamadık ama oyuncu olduk. Belki ileride bir rolde kaleciyi canlandırırım.



-DİZİDE SERT BİR KARAKTERİ CANLANDIRIYORSUNUZ. BU KARAKTER SİZİNLE ÖRTÜŞÜYOR MU?

Ömer karakterini benimsemek benim için çok zor oldu. Evet illaki benzer yanları vardır ama bana o kadar ters bir karakter ki, ilk başlarda üç ay kadar çok zorlandım. Bazen hâlâ zorlandığım oluyor, çok sert, çok farklı bir adam Ömer. Hiç Erkan'la alakası yok.



HAZAL SUBAŞI: "HİÇ KİMSEYİ ÖRNEK ALMADIM"



-HER GÜNE YENİ BİR BÖLÜM YETİŞTİRMEK ZOR OLMUYOR MU?

Çok yorucu oluyor tabii ama burada çok güzel bir arkadaşlık ve set ortamı var. Birbirimize çok güzel destek oluyoruz ve üstesinden geliyoruz.



-MİSS TURKEY 2015 YARIŞMASINDA ALDIĞINIZ DERECE SONRASI HAYATINIZDA NELER DEĞİŞTİ?

Hayatımın çoğu değişti diyebilirim. Öncelerde İzmir'de yaşayan biriydim. Yarışmanın ardından İstanbul'a yerleştim. Yarışmaya kendimi denemek için katıldım ve buralara kadar gelebileceğini düşünmemiştim. Bir anda kendimi setlerde buldum ve bunda tabii ki yarışmada aldığım derecenin katkısı çok fazla oldu.



-OYUNCULUK, HAYALİNİZ MİYDİ YOKSA TEKLİFLER Mİ BU YÖNDE OLDU?

Oyunculuk, hayalim değildi. Yarışma sonrası teklifler bu yönde oldu ve şu an buradayım. Burada olduğum için de çok mutluyum.



-KENDİNİZE ÖRNEK ALDIĞINIZ BİR İSİM VAR MI?

Ben aslında Yeşilçam gibi çok eski filmleri izlemeyi pek sevmiyorum. Oturup sürekli izlediğim şeylerden değil ama Türkân Şoray'ı çok beğeniyorum. Ben oyunculuğa yeni başladığım için incelemeye de yeni başladım. O yüzden örnek alacağım biri olamadı.



-CANLANDIRDIĞINIZ KARAKTER DİZİNİN FENOMENLERİ TARAFINDAN ÇOK SEVİLDİ. BU BAŞARININ SIRRI NEDİR?

Bu benden çok 'Zehra'nın etkisi tabii. Zehra gerçekten çok iyi bir karakter, çok iyi niyetli ve bence insanlar kendi hayatlarından çok şey buluyor Zehra'da. Zor bir hayatı var, çabası var hayata karşı, hasta bir babası var onun için böyle bir şeye giriyor. Yani herkes kendinden bir şey buluyor diye düşünüyorum.



-DİZİDE ÖMER KARAKTERİYLE SÖZLEŞMELİ BİR EVLİLİK YAPIYORSUNUZ. GERÇEK HAYATTA BAŞINIZA BÖYLE BİR ŞEY GELSE NASIL TEPKİ VERİRSİNİZ?

Evet desem bir türlü, hayır desem bir türlü bir soru bu. Sonuçta babası hasta. Gerçekte böyle bir şey olsa insan en büyük fedakârlığı yapmak ister ama bir yandan da ona çok kötü davranan en baştan beri onu yanlış anlayan... Yani bilmiyorum ben genelde mantığımla hareket ederim böyle durumlarda. Başka bir yol bulmaya çalışırdım ama çok kötü bir durumsa, hayati durum devam ediyorsa tabiiki de yapılmak mecburiyetinde diye düşünüyorum mantık olarak.



ATİLLA CENGİZ: "FARKLI HİKÂYEMİZ VE İYİ KURGUMUZ DİZİYE İLGİYİ ARTIRDI"



-KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

1975 Kars doğumluyum. Tamamen tesadüf eseri sektöre dâhil oldum. Sektörün her aşamasında çalıştım. Işık, kamera, reji, yönetmen yardımcılığı ve sonra yönetmenlik ve uzun yıllardır da yönetmenlik yapıyorum.



-DAHA ÖNCE ÖNEMLİ PROJELERDE YER ALDINIZ. SİZDE EN ÇOK TAT BIRAKAN PROJENİZ HANGİSİYDİ?

Bir tane sinema filmin var Kültür Bakanlığından da destek alarak 2011'de senaryosunu da kendim yazdığım 'Oğul'... O film benim için anlamlıdır.



-PEKİ SİNEMA MI, DİZİ Mİ?

Tabii ki sinema. Televizyon dizileri önemli değildir anlamında söylemiyorum. Sadece bir yönetmen açısından sinema filmi daha öznel bir şey. Sizin kontrolünüzde, sizin duygularınız çerçevesinde hareket ediyor. Televizyon ise sizin ekseninizde dönmeyebiliyor. Bir süre sonra siz eksene dâhil olmaya çalışıyorsunuz.



-'ADINI SEN KOY' ÖNEMLİ RAKİPLERLE YARIŞMASINA RAĞMEN REYTİNGLERDE ÇOK İYİ YERLERDE. BU BAŞARININ SIRRI NEDİR?

Hikâye çok güçlü ve farklı. Biz bir dezavantajla başladık bu işe. O da bizim başrol oyuncularımızın ilk projeleriydi. Ama ona rağmen bizim hikâyemiz televizyon dizilerindeki hikâyelerden farklıydı. Genelde yakışıklı iyi çocuk, âşık adam vs. üzerinde anlatılıyor bu. Biz ise prime time'da bile olmayacak enterasan bir karakterle girdik. Kadınlarla arasında bir mesafe olan bir karakteri anlattık. Ama senaristlerimiz bunun çevresini iyi doldurdu.



ALİ OĞUZ ŞENOL: "TİYATRO GÖSTERİŞLİ TELEVİZYON EKRANI İSE DAHA ORGANİK"

-ALİ OĞUZ ŞENOL KİMDİR?

Ben Tekirdağlıyım. Evliyim, bir çocuğum var 3 yaşında. Yılmaz İçöz sayesinde Tekirdağ Gençlik Merkezi bünyesinde 12 yaşında tiyatroya başladım. Sinemanın arka bahçesini merak ettim, sinema televizyon okudum ve sonra projeler gelmeye başladı. Kavak Yelleri, Yalancısın Sen, Çanakkale 1915 gibi sinema filmi, Çınarın Gölgesi ve ardından Adını Sen Koy.



-SİNEMA İLE TİYATRO ARASINDA FARK VAR MI?

Tiyatro çok gösterişli bir sahne ama televizyon ekranı daha minimal, daha organik bir alan. O yüzden bu organikliği daha çok sevmeye başladım. Bu sıralar tiyatroya ara verdim. Bunun sebebi de bu sıralar televizyondan daha fazla tat almam.



-SENARYO SİZE İLK GELDİĞİNDE NE DÜŞÜNDÜNÜZ?

Günlük dizinin karakter yorumu çok farklı oluyor. Çünkü çok ciddi bir hız olduğu için karaktere bazen yetişemiyorsun. Geriye dönüşler çok oluyor. Mesela 160. bölümü çekerken bir anda 140'tan bir bölüm çekebiliyoruz. Ancak karakteri gördüğümde ben Mert Yılmaz olmak istedim açıkçası.



-DİZİYE DÂHİL OLDUKTAN SONRA ÇEVRENİZDEN NASIL TEPKİLER ALDINIZ?

Ben 'Adını Sen Koy'un bu kadar büyük fan kitlelerinin olduğunu bilmiyordum. İlk başta çok garipsedim çünkü burada setin önünde oluşan kuyruklar, insanların yolda çevirip diziyle ilgili bilgi almaya çalışmaları, bunu merak etmeleri çok güzel.