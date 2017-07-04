Kaleci Fevzi Elmas Adanaspor'da

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, kaleci Fevzi Elmas ile sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, kaleci Fevzi Elmas ile sözleşme imzaladı. Turuncu-beyazlılar, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen tecrübeli kaleci Fevzi Elmas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Adanaspor'da forma giyeceği için mutlu olduğunu ifade etti. Elmas, "Uzun yıllar Adana'da yaşadım. Yöreyi halkı iyi tanıyorum. Adanaspor hedefleri olan büyük bir camia. İnşallah bu sezon Adanaspor'u tekrar Süper Lig'e çıkartacağız. Transferimde emeği geçen herkese başta Başkanımız Bayram Akgül'e teşekkür ederim" dedi.
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