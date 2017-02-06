Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu

Düzce'de kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren iki araç çarpışarak kaldırıma çıkınca, o sırada yürüyen bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu.

Düzce'de kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren iki araç çarpışarak kaldırıma çıkınca, o sırada yürüyen bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu.
Kaza, Kültür Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Zeki T. idaresindeki 81 plakalı otomobil ile Aydın Y. yönetimindeki 34 plakalı hafif ticari araç Mehmet Akif Caddesi ile Namık Kemal Sokağın birleştiği kavşağa hızla girince çarpıştılar. Kaza nedeniyle araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktılar. Kaldırımda o sırada yürüyen bir yaya ise otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken madde hasar meydana geldi.
(Ali Yıldız / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Mersinli balıkçılardan ilginç referandum halk yoklaması
Derin karda yürümek ekstra sağlık kazandırıyor
Türk askeri Kardat'ta Yunan botuna geçit vermedi
Cihangir'deki silahlı kavga kamerada
Yaşlı kadın tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
Tekirdağ'da FETÖ'den 5 asker gözaltına alındı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe çeyrek finalde
THY ve Halkbank'taki kamu payları da Varlık Fonu'na devredildi
THY ve Halkbank'taki kamu payları da Varlık Fonu'na devredildi
Van Persie'den olay hareket
Van Persie'den olay hareket
18 ilde dev DAEŞ operasyonu: Gözaltı sayısı 500'ü aştı!
18 ilde dev DAEŞ operasyonu: Gözaltı sayısı 500'ü aştı!
Kılıçdaroğlu'ndan referandum talimatı!
Kılıçdaroğlu'ndan referandum talimatı!
Genar'ın referandum anketi
Genar'ın referandum anketi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Mersinli balıkçılardan ilginç referandum halk yoklaması
Mersinli balıkçılardan ilginç referandum halk yoklaması
Derin karda yürümek ekstra sağlık kazandırıyor
Derin karda yürümek ekstra sağlık kazandırıyor
Türk askeri Kardat'ta Yunan botuna geçit vermedi
Türk askeri Kardat'ta Yunan botuna geçit vermedi
Cihangir'deki silahlı kavga kamerada
Cihangir'deki silahlı kavga kamerada
Yaşlı kadın tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
Yaşlı kadın tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
Tekirdağ'da FETÖ'den 5 asker gözaltına alındı
Tekirdağ'da FETÖ'den 5 asker gözaltına alındı
Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu
Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu
THY'nin yeni reklam filminde Morgan Freeman sürprizi!
THY'nin yeni reklam filminde Morgan Freeman sürprizi!
Üniversite öğrencilerine 'hoşgeldiniz' ikramı
Üniversite öğrencilerine 'hoşgeldiniz' ikramı
Tuba Büyüküstün o iddiaya ateş püskürdü
Tuba Büyüküstün o iddiaya ateş püskürdü
Nakil bekleyen annenin tek hayali çocuklarını büyütmek
Nakil bekleyen annenin tek hayali çocuklarını büyütmek
Gar saldırısında tutuklama!
Gar saldırısında tutuklama!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English