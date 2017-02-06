06.02.2017 15:12 Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu

Düzce'de kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren iki araç çarpışarak kaldırıma çıkınca, o sırada yürüyen bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu. Düzce'de kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren iki araç çarpışarak kaldırıma çıkınca, o sırada yürüyen bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu.

Kaza, Kültür Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Zeki T. idaresindeki 81 plakalı otomobil ile Aydın Y. yönetimindeki 34 plakalı hafif ticari araç Mehmet Akif Caddesi ile Namık Kemal Sokağın birleştiği kavşağa hızla girince çarpıştılar. Kaza nedeniyle araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktılar. Kaldırımda o sırada yürüyen bir yaya ise otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken madde hasar meydana geldi.

(Ali Yıldız / İHA)

