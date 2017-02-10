10.02.2017 13:44 Kaldıraçlı işlemlere sınırlama getirildi

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine (Foreks) ilişkin azami kaldıraç oranı 100:1'den 10:1'e düşürüldü. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine (Foreks) ilişkin azami kaldıraç oranı 100:1'den 10:1'e düşürüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan bir tebliğde aracı kurumların yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin hususlar düzenlendi. Yapılan değişiklik ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin azami kaldıraç oranı 100:1'den '10:1'e düşürüldü ve ayrıca işlemlere başlayabilmek için asgari 50 bin TL veya muadili döviz tutarında başlangıç teminatı yatırılması zorunluluğu getirildi. Bu suretle bireysel yatırımcıların yüksek kaldıraca dayalı risk almalarının ve düşük tutarlı tasarruflar için yüksek kaldıracın yol açacağı muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi hedeflendi. 10:1 kaldıraç uygulaması ve 50 bin TL başlangıç teminatı bulundurma yükümlülüğü bugün itibarıyla yürürlüğe girdi ve aracı kurumlar nezdindeki mevcut açık pozisyonların yeni düzenlemeyle uyumlu hale getirilmesi için 45 gün geçiş süresi verildi.



