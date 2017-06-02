Kalbinde şehidi, karnında bebeği

Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan 13 askerden Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş ile Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar için memleketleri Amasya'nın Merzifon ilçesindeki baba ocaklarında helallik alındı.

Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan 13 askerden Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş ile Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar için memleketleri Amasya'nın Merzifon ilçesindeki baba ocaklarında helallik alındı.

Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş'ın 8 aylık hamile olan eşi Gizem Kesikbaş geçen yıl evlendiği şehidini elini karnına koyup okuduğu dualarla karşıladı. Gizem Kesikbaş elbisesine fotoğrafını iliştirdiği şehidinin tabutuna ellerini sürüp "Aşkım cennete gittin" diye seslendi. Annesi Halime Kesikbaş da gelininin ellerini tutup oğlunun ardından gözyaşı döktü.



BABASI MADEN ŞEHİDİ

Şehidin babası maden işçisi Ali Kesikbaş'ın 1990 yılındaki grizu faciasında hayatını kaybettiği, amcası Astsubay Başçavuş Osman Kesikbaş'ın da 6 yıl önce göreve giderken vefat ettiği öğrenildi.



UZMAN ÇAVUŞUN EŞİ DE ŞEHİDİNİ ÜNİFORMASINI GİYEREK KARŞILADI

Şehit Uzman Çavuş Hakan İncekar'ın eşi Didem İncekar da şehidini üniformasını giyerek karşıladı. Çocukları Ata Yağız ile Yiğit Ali de babalarıyla dualar okuyarak helalleşti.

(Murat Çelik A. - Şahin Binici /İHA)