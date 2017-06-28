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Kalbi delikti, ameliyat oldu, yatalak kaldı
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Kalbi delikti, ameliyat oldu, yatalak kaldı

Adana'da, doğuştan kalbi delik olan 6 yaşındaki Suriyeli Muhammed Kirik, sağlığına kavuşmak için ameliyat olduğu sırada geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yatalak kaldı.

Adana'da, doğuştan kalbi delik olan 6 yaşındaki Suriyeli Muhammed Kirik, sağlığına kavuşmak için ameliyat olduğu sırada geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yatalak kaldı.
Usame Kirik (39), 2010 yılında Suriye'nin Lazkiye şehrinde bağlı Bayırbucak bölgesinde Hatice Mustu (32) ile evlendi. Bu evlilikten 2011 yılında Muhammed ismini verdikleri bir çocukları dünyaya geldi. Çocuk bir süre sonra rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede kalbinin doğuştan delik olduğu anlaşıldı. Çocuğun Lazkiye'de tedavisine başlandı. Bir süre sonra ameliyat için gün verildi. Ancak o yıllarda Suriye'de iç savaş çıkınca küçük Muhammed ameliyat edilemedi. Baba Kirik, savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye kaçarak Adana'ya yerleşti. Oğlunu Adana'da bir hastaneye götüren baba Kirik'e çocuğun kalbindeki deliğin büyük olduğu ameliyat ile kapatılması gerektiği söylendi. Bunun üzerine 2013 yılında çocuk kalbinden ameliyat oldu. Ancak ameliyat sırasında çocuk beyin kanaması geçirdi.
Muhammed Kirik, yürüyerek girdiği hastanede ameliyat sırasında beyin kanaması geçirdiği için yatalak çıktı. Küçük Muhammed, 3 yıldır ne yürüyebilir, ne konuşabiliyor.
Bu sürede Mustafa ve Cafer ismini verdikleri iki çocuğu daha dünyaya gelen baba Usame Kirik, oğluna fizik tedaviden de bir sonuç alamadı.

"SAVAŞTAN KAÇIP ÇOCUĞUMUN TEDAVİSİ İÇİN ADANA'YA GELDİM"
Bayırbucak Türkmeni olduklarını söyleyen Usame Kirik, "Suriye'de çocuğumuzun tedavisi devam ediyordu ama savaş olduğu için ameliyatını yaptıramadık buraya getirdik. Hastalığını tedavi ettirelim diye ama olmadı. Allah bize bunu böyle yazmış. Ameliyat olalı 4 yıla yakın oldu, aynı durum devam ediyor. Ameliyat öncesi yürüyordu, konuşuyordu ama şimdi hiçbirini yapamıyor. Doktorlar bekleyeceksiniz, Allah'tan umudunuzu kesmeyeceksiniz diyorlar. Şu an yapılacak şey fizik tedavi, hastane zaten bizi evden alıp tekrar geri bırakıyor evde de bu hareketleri tekrar yapıyoruz" dedi.
Son 3 aydır oğlunun sağlık durumunun daha da kötüye gittiğine dikkat çeken Kirik, "Sayın Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan ya da sesimizi duyan herkesten çocuğumun tedavisi için yardım istiyorum. Tek isteğim oğlumun eski sağlığına kavuşması. Başka bir isteğim yok. Tercümanlık yaparak geçimimi sağlıyorum. Ama oğlumun tedavisi için daha fazla paraya ihtiyacımız var" diye konuştu.
Evde bakım ücreti almak için başvuru yaptığını ancak oturma izni olmadığı için verilmediğini belirten Kirik, "Oturma izni almamız için pasaport lazım. Pasaport ise Suriye'de kaldı. Onu almak için Beşar Esad'a gitmek lazım. O da çok zor. Evde bakım ücreti alsam oğlumun masraflarını karşılarım" dedi.
Konuyla ilgili hastane yönetimi, çocuğun bundan 3.5 yıl önce ameliyat edildiğini, ameliyat sırasında beyin kanaması geçirdiği için yatalak kaldığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri ise evde bakım ücreti verilmesi için başvuran kişinin Türkiye'de oturma izni olması gerektiğini belirtti.
(Fatih Keçe /İHA)

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