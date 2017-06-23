Kalaşnikoflu saldırganın rahatlığı pes dedirtti

Silahlı saldırganın rahatlığı bu kadarına pes dedirtti.
Silahlı saldırganın rahatlığı bu kadarına pes dedirtti. Olay Lübnan'da meydana geldi. Bir iş yerine gelen kalaşnikoflu adam, dükkan sahibini bacağından vurdu.Talihsiz adam kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan da hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkıp yoluna devam etti.O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean böyle kaydedildi.
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