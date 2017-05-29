Kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Adana'nın Kozan İlçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı sadırı sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Adana'nın Kozan İlçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı sadırı sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi Fikirtepe Sokak üzerinde Yasin Ç.,Atakan Ergen'e(31) tüfekle ateş ederek yaraladı.Yasin Ç.daha sonra cadde üzerinde bulunan Atakan Ergen'in babasına ait kahvehanesine de tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ambulans ile Kozan devlet hastanesine kaldırılan yaralı Atakan Ergen buradaki tedavisinin ardından hayati tehlike kaydı ile Adana'ya sevk edildi. Polis ekipleri olayın zanlısı Yasin Ç.'yi olaydan kısa süre sonra suç aleti tüfekle beraber gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Emre Bozdemir /İHA)