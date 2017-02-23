Kahvehaneye saldıran şehir magandaları kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahla kahvehaneye saldıran 4 şehir magandası polis tarafından yakalandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahla kahvehaneye saldıran 4 şehir magandası polis tarafından yakalandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Bülbüldere Caddesi'nde geçtiğimiz gün 14.00 sıralarında kahvehane işletmecisine sinirlenen 4 şahıs silahla kahvehaneyi basmıştı. Kahvehanenin önüne gelen şahıslardan bir tanesi havaya ateş açmış, çıkan arbedede kahvehanenin camları sandalye ve sopalarla kırılmış, etraf savaş alanına dönmüştü. Olayın ardından Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahla kahvehaneye saldıran 4 şehir magandası hakkında yakalama çalışması başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şehir magandaları kıskıvrak yakalandı. Ayını gün içinde yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Saldırganların kahvehaneye saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.



ŞEHİR MAGANDALARI KAMERADA

Kahvehaneye yapılan saldırı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kamaralara yansıyan görüntülerde 4 şahsın kahvehanenin bulunduğu sokağa girdiği görülüyor. Kahvehanenin önüne gelen şahıslardan bir tanesi havaya ateş açıyor. Ardından 4 şahsın kahvehaneye girdiği görülüyor. Olaya vatandaşların da müdahale etmesiyle arbede çıkıyor. Şehir magandalarının sandalye ve sopalarla kahvehanenin camlarını kırdığı görülüyor.

(Cenk İşver - Mehmet Altunışık/İHA)