Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kahvehaneler yeniden kıraathane olsun diye
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kahvehaneler yeniden kıraathane olsun diye

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, 'Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' sloganı ile kahvehaneleri yeniden kıraathanelere döndürmek için harekete geçti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, 'Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' sloganı ile kahvehaneleri yeniden kıraathanelere döndürmek için harekete geçti.
Tosya'da ilçenin kitap okuma oranını arttırmak için harekete geçen Kaymakam Deniz Pişkin, 'Okuyan Tosya Hayalim Var' sloganıyla yaklaşık bir ay önce kitap okuma seferberliği başlatmıştı. Bu kapsamda kahvehanelere de el atan Kaymakam Pişkin, okey oynayan vatandaşların masasına oturarak kitap okudu. Kaymakam Pişkin'in projesine destek veren vatandaşlar da okey masalarında kitap okumaya başladı.

"KAHVEHANELERİ KIRAATHANEYE ÇEVİRECEĞİZ"
Proje hakkında bilgi veren Tosya Kaymakam Deniz Pişkin; "Kısa bir zaman önce ilçe genelinde başlatmış olduğumuz Kütüphanesiz okul kitapsız öğrenci kalmasın kampanyası çerçevesinde sadece sabahları okuma saatlerine okullara uğrayarak değil akşamları ve gündüzleri kahvehanelere giderek oralarda vatandaşlarımız la kitap okuyacağız demiştik. Bu gün bunun ilk olarak ilçenin en büyük kahvehanesinde başlattık. Kahvehaneye girdiğimiz zaman vatandaşlarımız önce yadırgasa da daha sonra oyunlarını bırakarak bizlerle 15 dakika kitap okudu. Bildiğiniz gibi kahvehaneler özünde kıraathane bizler tekrar özüne döndüreceğiz" dedi.
Kaymakam Deniz Pişkin'e destek veren vatandaşlar ise, "Bizler Kaymakam Bey'in okullara giderek kitap okuma kampanyasını basından okuyarak takip ediyorduk. Fakat Kaymakam Bey'in kahvehanemize gelerek bizleri de bu kampanyaya katılmaya teşvik etmesi bizleri çok mutlu etti. Bizler de kahvehanelerde okuma köşelerinin kurularak buralarda diğer zamanlarımızda kitap okumak isteriz. Kaymakam Deniz Pişkin'in okuma kampanyasına destek veriyoruz" dediler.
Kaymakam Deniz Pişkin'in Kahvehane ziyaretine Jandarma Komutanı Özgün Yapağı, İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder katıldı.
(Sedat Ağacıkoğlu / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Pamukkale değil Van
Kılıçdaroğlu: 'Bugün bir referandum olsa...'
'Bunu başarmadan geleceğimize güvenle bakamayız'
2 kulüpten TFF'ye 'maç saati' başvurusu
Erdoğan'dan AB'ye kritik uyarı
Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dünyayı dar ederim
CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dünyayı dar ederim
Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu
Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu
Üç hilalin fikir babası vefat etti
Üç hilalin fikir babası vefat etti
Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı
Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı
Netanyahu, Hamas'ın siyaset belgesini çöpe attı
Netanyahu, Hamas'ın siyaset belgesini çöpe attı
Taşeron işçilere kadro müjdesi!
Taşeron işçilere kadro müjdesi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Pamukkale değil Van
Pamukkale değil Van
Kılıçdaroğlu: 'Bugün bir referandum olsa...'
Kılıçdaroğlu: 'Bugün bir referandum olsa...'
'Bunu başarmadan geleceğimize güvenle bakamayız'
'Bunu başarmadan geleceğimize güvenle bakamayız'
2 kulüpten TFF'ye 'maç saati' başvurusu
2 kulüpten TFF'ye 'maç saati' başvurusu
Erdoğan'dan AB'ye kritik uyarı
Erdoğan'dan AB'ye kritik uyarı
Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Kuveyt'te konuştu
Cumhurbaşkanı Kuveyt'te konuştu
Reina katliamcısı için istenen ceza belli oldu
Reina katliamcısı için istenen ceza belli oldu
Rejim güçleri Kefre Zeyt'i bombaladı
Rejim güçleri Kefre Zeyt'i bombaladı
Reina saldırganı için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Reina saldırganı için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Çılgın selfieci Ankara'da ortaya çıktı
Çılgın selfieci Ankara'da ortaya çıktı
Temizlik işçisinden örnek davranış
Temizlik işçisinden örnek davranış

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English