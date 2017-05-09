Kahvehaneler yeniden kıraathane olsun diye

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, 'Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' sloganı ile kahvehaneleri yeniden kıraathanelere döndürmek için harekete geçti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, 'Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' sloganı ile kahvehaneleri yeniden kıraathanelere döndürmek için harekete geçti.

Tosya'da ilçenin kitap okuma oranını arttırmak için harekete geçen Kaymakam Deniz Pişkin, 'Okuyan Tosya Hayalim Var' sloganıyla yaklaşık bir ay önce kitap okuma seferberliği başlatmıştı. Bu kapsamda kahvehanelere de el atan Kaymakam Pişkin, okey oynayan vatandaşların masasına oturarak kitap okudu. Kaymakam Pişkin'in projesine destek veren vatandaşlar da okey masalarında kitap okumaya başladı.



"KAHVEHANELERİ KIRAATHANEYE ÇEVİRECEĞİZ"

Proje hakkında bilgi veren Tosya Kaymakam Deniz Pişkin; "Kısa bir zaman önce ilçe genelinde başlatmış olduğumuz Kütüphanesiz okul kitapsız öğrenci kalmasın kampanyası çerçevesinde sadece sabahları okuma saatlerine okullara uğrayarak değil akşamları ve gündüzleri kahvehanelere giderek oralarda vatandaşlarımız la kitap okuyacağız demiştik. Bu gün bunun ilk olarak ilçenin en büyük kahvehanesinde başlattık. Kahvehaneye girdiğimiz zaman vatandaşlarımız önce yadırgasa da daha sonra oyunlarını bırakarak bizlerle 15 dakika kitap okudu. Bildiğiniz gibi kahvehaneler özünde kıraathane bizler tekrar özüne döndüreceğiz" dedi.

Kaymakam Deniz Pişkin'e destek veren vatandaşlar ise, "Bizler Kaymakam Bey'in okullara giderek kitap okuma kampanyasını basından okuyarak takip ediyorduk. Fakat Kaymakam Bey'in kahvehanemize gelerek bizleri de bu kampanyaya katılmaya teşvik etmesi bizleri çok mutlu etti. Bizler de kahvehanelerde okuma köşelerinin kurularak buralarda diğer zamanlarımızda kitap okumak isteriz. Kaymakam Deniz Pişkin'in okuma kampanyasına destek veriyoruz" dediler.

Kaymakam Deniz Pişkin'in Kahvehane ziyaretine Jandarma Komutanı Özgün Yapağı, İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder katıldı.

(Sedat Ağacıkoğlu / İHA)