Kahvehaneciye sinirlendiler, silahla kahvehaneyi bastılar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehane işletmecisine sinirlenen şahıslar silahla kahvehaneyi bastı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanenin camları kırıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehane işletmecisine sinirlenen şahıslar silahla kahvehaneyi bastı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanenin camları kırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün saa t 14.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da bulunan Bülbüldere Caddesi'nin üzerindeki bir kahvehanenin önünden aracıyla hızlı geçtiği iddia edilen kimliği belirsiz bir şahısla kahvehane sahibi arasında çıkan sözlü tartışmayla başladı. Sözlü tartışma hararetlenerek kavgaya dönüşürken, kimliği belirsiz şahıs, kahvehane işletmecisini yumruk ve sopayla darp etti. Bu duruma tepki göstermek için kahvehaneden çıkan esnaf da olaya dahil olunca, saldırgan tehditler savurarak olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra beraberindeki 4 kişi ile birlikte kahvehanenin önüne tekrar gelen saldırgan şahıs, elindeki silahla havaya 4 el ateş etti. Saldırgan şahıslar ile kahvehanedeki vatandaşların arasındaki arbede sırasında kahvehanenin camları sopalarla ve sandalyelerle kırıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanede maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen asayiş ve terör polisleri, olay yerindeki ilk incelemeyi yaptı. Güvenlik çemberi ile kapatılan bölgeye olay yeri inceleme ekipleri de gelerek şahısların kimlik tespiti için çalışmalarda bulundu.

Saldırganların kalabalık olduğunu belirten görgü tanıklarından Süleyman Yücel, "İki kere ateş ettiklerini gördüm. Yukarı taraftan geldiler. Mavi bir arabaydı. Neden kavga ettiklerini bilmiyorum ama kalabalıklardı" dedi.

Başka bir görgü tanığı ise "Önce kavga oldu aralarında. 6-7 kişi toplanıp geldiler. Silah vardı yanlarında. Sandalye ile kahvenin camlarını kırdılar. Başta tartıştılar sonra gelip kavga ettiler. Havaya ateş ettiler zaten" şeklinde konuştu.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve olay yerindeki delilleri toplayan polis, saldırgan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(Hüseyin Coşkun / İHA)