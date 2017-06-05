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Kahve telvesinden araç yakıtı
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Kahve telvesinden araç yakıtı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Alternatif Yakıtlar Araştırma Laboratuarında yürütülen çalışmada, filtre kahve atıklarından biyodizel yakıt üretimi yapıldı. Üretilen yakıt, içten yanmalı motorlarda kullanılıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Alternatif Yakıtlar Araştırma Laboratuarında yürütülen çalışmada, filtre kahve atıklarından biyodizel yakıt üretimi yapıldı. Üretilen yakıt, içten yanmalı motorlarda kullanılıyor.
ERÜ Alternatif Yakıtlar Araştırma Laboratuarında sürdürülen çalışma kapsamında, Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan 7 kişilik ekip, filtre kahveden, çevre dostu biyodizel araç yakıtı üretti.

"TÜRKİYE'NİN PETROL KONUSUNDAKİ YURT DIŞI BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İÇİN"
Projenin başkanlığını yürüten Yrd. Doç. Dr. Abdülaziz Atabani, Türkiye'nin petrol konusunda yurt dışına bağımlı olması ve çevre dostu yakıtların tüm dünyada daha önemli hale gelmesinden yola çıkarak projeye başladıklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Abdülaziz Atabani ve ekibi, proje kapsamında, öncelikle kafelerden filtre kahve atıklarını topladı, daha sonra bazı işlemlerden geçirerek biyodizel yakıt, biyogaz ve azotça zengin gübre üretimi yaptı. Yrd. Doç. Dr. Abdülaziz Atabani, üretim aşamasına dair şu bilgileri verdi:
"Önce, kahve atıklarını toplamak için Kayseri'deki kahve yapılan kafelerle iletişime geçtik. Kafe sayısının fazla olmasından dolayı Talas ilçesine öncelik verdik. Kendilerinden, filtre kahvelerden çıkan atıkları bizim için küçük konteynırlarda toplamalarını istedik. Haftada bir ürettikleri atıkları buraya getirmeye ve haftalık yaklaşık 5 kilogramlık kahve atığı elde etmeye başladık. Toplama süreci yaklaşık 1 yıldır devam ediyor ve bugüne kadar 500 kilogramlık kahve atığı elde ettik."

"KAHVE ATIĞI HER ŞEKLİYLE DEĞERLENDİRİLİYOR"
"Kahve atıklarını içerdiği sudan arıtmak için fırınlarda 100-105 santigrat derecede ayrıştırdık. Suyundan ayrıştırılan kurumuş kahve atıklarını yağ çıkarma ünitesine aldık. Atığın içindeki yağ burada çözeltiyle beraber alındı. Bu işlem sonucunda kahve atık yağı elde edildi. Sonra atık yağı reaktörde bazı kimyasallarla birleştirerek biyodizel elde edildi. Biyodizel karakterize edildikten ve dünya standartlarına uyup uymadığı tespit edildikten sonra içten yanmalı motorlarda test edildi. Yağı aldıktan sonra geri kalan atıkdan da biyogaz üretimi için işlem gerçekleştirildi. En son aşamada kalan atık ise azot bakımından zengin olduğu için gübre olarak kullanıldı."

"YAKIT İÇTEN YANMALI MOTORLARDA KULLANILABİLİYOR"
Üretilen biyodizel yakıtın, içten yanmalı motorlarda yapılan testlerinin başarı ile sonuçlandığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Abdülaziz Atabani, ilgili kurumlarla anlaşma sağlanması durumunda, Kayseri'de lokal olarak uygulanacak proje ile, ilk aşamada kentin yakıt ihtiyacının yüzde 20'sinin üretilen biyodizel ile karşılanabileceğine dikkat çekti.

"ÇALIŞMA SAYISI ARTARSA YURT DIŞINA BAĞIMLILIK AZALACAK"
"Projenin ilk amaçlarından biri, bunun gerçekleştirilebildiğini göstermekti. Ardından, devletin ve belediyelerin yardımı ile atıklardan üretilecek biyodizel imkanıyla Kayseri'nin lokal olarak ihtiyacı olan 1 milyon tonluk dizeli 800 bin tona düşürme ihtimalimiz olduğu çalışmalarımızda ortaya çıktı" diyen Yrd. Doç. Dr. Abdülaziz Atabani, benzer çalışmalarla yakıtta dışa bağımlılığın önemli ölçüde azaltılacağını sözlerine ekledi.
(Selma Kara / İHA)

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