28.12.2016 10:15 Kahtalı kızlar masa tenisinde şampiyon oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Okul Sporları Adıyaman final müsabakalarında Kahtalı kızlar birinci oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Okul Sporları Adıyaman final müsabakalarında Kahtalı kızlar birinci oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Okul Sporları "Liselerarası Genç Kızlar Masa Tenisi İl Birinciliği" Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen final karşılaşmaları ile sona erdi.



Adıyaman Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen 16 okul ve 76 sporcunun katıldığı "Liselerarası Genç Kızlar Masa Tenisi İl Birinciliği" sonrasında Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam hatip Lisesi 1. olurken, Besni Şehit Abidin Tanrıkulu Lisesi 2. ve Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 3. oldu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, Adıyaman'da özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşan masa tenisi sporuna kızların ilgisinin her geçen gün arttığını ve başarılı sporcular yetiştiğini söyledi.



Bağcı, "Okul Sporları kapsamında Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın final karşılaşmalarında şampiyon olan Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam hatip Lisesinin kız öğrencilerinin başarısı gerçekten bizleri mutlu etti. Erkekler kadar kızlarında masa tenisine olan ilgisi ve başarıları hangi branşta olursa olsun sporun enerjisini ve performansını gözler önüne seriyor. Ben takım olarak ilk üçe giren okul ve sporcularımızı kutluyorum" dedi.



Dereceye giren okul ve sporculara madalya ve kupalarını takdim eden Gençlik Merkezi Müdürü ve Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi Fikret Keleş şampiyon olan sporcuları kutlayarak hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Dereceye giren Masa Tenisi il birincisi sporcular grup müsabakalarında Adıyaman'ı temsil ederek mücadeleye devam edecek.

