Kahramanmaraş'tan 28 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında arama kararı bulunan 33 öğretmenden 28'i gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında arama kararı bulunan 33 öğretmenden 28'i gözaltına alındı. Kahramanmaraş merkezli, Aydın, Aksaray, Osmaniye illerinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çoğunluğu kadın 28 öğretmen gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan öğretmenler, emniyetteki sorgularının ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. (Muhammet Özer/İHA)
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