02.01.2017 14:24 Kahramanmaraş'ta yangın

Kahramanmaraş'ta iki katlı müstakil evin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın anında evde kimsenin olmaması, olası can kaybının önüne geçti. Kahramanmaraş'ta iki katlı müstakil evin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın anında evde kimsenin olmaması, olası can kaybının önüne geçti.



Alınan bilgiye göre, Yusuflar Mahallesi Hacı Arifoğlu Caddesi üzerinde Suriye uyruklu 4 kişinin kaldığı iki katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle yangını fark eden vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında evin içinde kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçerken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, kısa zaman içerisinde yangına müdahale ettiklerini ifade ederek, yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.