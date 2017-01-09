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Kahramanmaraş'ta kar esareti
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Kahramanmaraş'ta kar esareti

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı Kayseri yolunu trafiğe kapattı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği karayolunda yolcu otobüsleri ve onlarca otomobil yolda kaldı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı Kayseri yolunu trafiğe kapattı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği karayolunda yolcu otobüsleri ve onlarca otomobil yolda kaldı.

Kar ve şiddetli tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken temizleme araçlarının da yolda kalmasıyla, karayolu üzerinde seyahat eden yolcular güzergah üzerinde yer alan dinlenme tesislerine alındı.

Yetkililer, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunu temizlik çalışmaları tamamlanana kadar geliş ve gidiş istikametine kapattı.

Yolda kalan sürücülerin imdadına Kahramanmaraş off-road ekipleri yetişti. Mahsur kalan sürülere su ve gıda desteği yapan off-road sürücüleri, yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlara yardım etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri karayolu trafiğe açmak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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