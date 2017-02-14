Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı personeliyken meslekten ihraç edilen 29 şahsın yakalanmasına yönelik Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i Kadirli'de toplam 27 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
(Çağrı Solak / İHA)