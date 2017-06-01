Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon kapsamında, aralarında bir yarbay ile yüzbaşının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon kapsamında, aralarında bir yarbay ile yüzbaşının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında yarbay M.M., yüzbaşı A.S. ile polis ve öğretmenlerin bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. 13 kişi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. (Muhammet Özer /İHA)
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