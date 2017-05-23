Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 10 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi ve ilçelerinde bugün düzenlediği operasyon kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı oldukları ve örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Muhammet Özer / İHA)