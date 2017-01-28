Kahramanmaraş'ta 38 polise FETÖ gözaltısı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 38 polis gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 38 polis gözaltına alındı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il genelinde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında başkomiser, komiser ve polislerin yer aldığı 38 kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (Muhammet Özer / İHA)
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