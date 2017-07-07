Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Gündoğdu Mahallesinde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracı karşı yönden gelen başka bir polis aracının çarpışması sonucu Kahramanmaraşlı Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu şehit düştü.

Şırnak'ın Gündoğdu Mahallesinde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracı karşı yönden gelen başka bir polis aracının çarpışması sonucu Kahramanmaraşlı Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu şehit düştü.

Şehit polis memurunun Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nden Ali Yardımcoğlu (32) olduğu, evli olduğu öğrenildi. Şehit Ali Yardımcoğlu'nun naaşı bugün Şırnak'ta düzenlenecek resmi töreninin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

(Muhammet Özer/İHA)