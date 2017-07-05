Kahramanın kayıp mezarı 95 yıl sonra bulundu

Milli Mücadele kahramanı Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan'ın mezarının yeri, şehit oluşundan 95 yıl sonra tespit edildi.

Milli Mücadele kahramanı Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan'ın mezarının yeri, şehit oluşundan 95 yıl sonra tespit edildi.

95 yıl sonra bulunan mezarla alakalı basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Kerim Aksu, kurtuluş mücadelesinde gönüllü iki alayla vatan savunmasına katılan Giresunlu Kahramanların unutulmayacağını, Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan'ın mezar yerinin tespitinin sağlandığını söyledi.

Giresun'un şehri dışında tek şehitliği olma özelliğine sahip olduğunu belirten Aksu, "Giresun Kurtuluş Savaşı'na 42. ve 47. Gönüllü Alaylarla katılan, işgal görmediği halde diğer illerimizin savunmasında şehitler veren, kendi ili dışında şehitliği olan tek ildir. Bilindiği gibi 47. Gönüllü Alay Komutanı Milis Yarbay Osman Ağa'nın mezarı Giresun Kalesi'nde bulunmaktadır. 42. Gönüllü Alay Komutanı Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan'ın mezarının bulunduğu haberlerinin basında yer alması üzerine arkadaşlarımızı bölgeye gönderdim. Bulunan mezarın Hüseyin Avni Alpaslan'a ait olmadığı bilgisi geldi. Bu konunun araştırılmasını istedim. Ekibimiz bölgede uzun süren bir çalışma yaptı. Bu arada Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Şube Müdürü Selim Erdoğan'a bu tarihi olayın ortaya çıkarılmasındaki katkılarından dolayı Giresun adına teşekkür ediyorum. Şehit Binbaşı Tirebolu nüfusuna kayıtlı hemşerimiz Hüseyin Avni Alpaslan'ın mezarı Haymana Medrese Mahallesi'nde tespit edilmiştir. Yeraltı jeoradar taraması ile tespit yapılmıştır. Bu çalışmalar yaklaşık altı ayda tamamlandı. Başka şehitlerinde bulunduğu bu alan koruma altına alınmıştır. Belediye olarak Giresunlu şehitlerimiz için anıt yapımını sağlayacağız" dedi.

Başkan Kerim Aksu, Afyon İscehisar'da bulunan Giresun Şehitliği dışında ikinci bir Giresun Şehitliği'nin Haymana'da olabileceğini ifade ederek, "Haymana'da yaklaşık 50 Giresunlu şehidimiz tespit edilmiştir. Bu şehitlerimizin 21 kişisinin ismi belirlenmiştir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu alanı şehitlik olarak düzenlemiştir. Bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Buradaki şehitlerimiz için Giresunlu Şehitler Anıtı yapılması için yapıyoruz. Giresunlu dedelerimiz bu ülke için canlarını gönüllü olarak vermiştir. Bizler bu kahramanlarımızı unutturmayacağız. Tarih önünde hak ettikleri yeri almaları için çalışacağız. Bu gün onların yaptıklarını daha iyi anlıyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlardan bu konuyu takip etmelerini istiyorum. Şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu.

(Resul Yanbul/İHA)