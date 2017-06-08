Kahraman Yarbay Songül Yakut'un adı İzmir'de yaşayacak

Şırnak'ta 13 askerle beraber şehit düşen Yarbay Songül Yakut'un adının, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir parka verileceği bildirilirken, karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Şırnak'ta 13 askerle beraber şehit düşen Yarbay Songül Yakut'un adının, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir parka verileceği bildirilirken, karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olan Yarbay Songül Yakut, Şırnak'ta yaşanan helikopter kazasında şehit düşmüştü. Karşıyaka Belediyesi de, hikayesiyle herkesin dilinde olan şehit kadın askerin isminin kentte Örnekköy Mahallesi 7600 Sokak'a verilmesi için harekete geçti. Daha sonra bu durum meclise taşındı. Karar, gerçekleştirilen Karşıyaka Belediye Meclisi toplantısında oy birliğiyle alındı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, FETÖ'cülerin kumpasına maruz kalan Yakut hakkında açıklamalar yaparak, "Songül Yakut, Türkiye'nin iftihar vesilesi, pırıl pırıl, Atatürkçü, yurtsever bir subaydı. İsimsiz bir ihbar mektubu ve sahte ses kayıtlarıyla, Balyoz kumpasının hedeflerinden biri olmuştu. TSK'dan atıldı, üniforması elinden alındı. Ancak zorlu bir hukuk mücadelesi neticesinde temize çıktı. Görevine iade edildi, bir ay sonra yarbay rütbesini taktı. Şırnak'a tayin oldu. Ve 31 Mayıs 2017'de, Şenoba'da meydana gelen helikopter kazasında 13 kahraman askerimizle birlikte Songül Yakut'u da yitirdik. Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olarak bilinen Yakut; Zübeyde annemizin kızı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yiğit askeri, artık adıyla Karşıyakamızda yaşayacak" dedi.

