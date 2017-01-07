07.01.2017 15:26 Kahraman şehit Fethi Sekin'in naaşı annesinin yanına defnedildi

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in naaşı, yaklaşık 2 ay önce vefat eden annesinin yanına defnedildi. İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in naaşı, yaklaşık 2 ay önce vefat eden annesinin yanına defnedildi.



İzmir Adliyesi önünde önceki gün teröristlerin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği terör saldırısında, kaleşnikofla ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla öldürüp, son mermisine kadar çatışan ve daha sonra şehit düşen 3 çocuk babası 44 yaşındaki Trafik Polisi Fethi Sekin'in naaşı Elazığ'ın Baskil ilçesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Doğancık Köyüne götürüldü.



Şehidin naaşı, meslektaşları tarafından cenaze aracından alınarak köy mezarlığında, 10 Kasım 2016 tarihinde vefat eden annesi Hatun Fethiye Sekin'in yanında hazırlanan mezarlığa indirildi. Cenaze törenine, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Metin Bulut, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri ile şehidin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.



Şehit Sekin, eşi Rabia, oğlu Tolunay, kızları Dila ve Nisa Sekin, kardeşleri ve yakınlarının gözyaşları arasında annesinin yanına defnedildi.



Saygı atışı ve dua edilmesinin ardından tören sona erdi.

