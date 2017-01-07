07.01.2017 23:38 Kahraman şehit, 2 ay önce vefat eden annesine böyle ağıt yakmış

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında mermisi bitene kadar kahramanca mücadele eden ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan şehit polis Fethi Sekin'in, 10 Kasım 2016 tarihinde vefat eden annesi Hatun Fethiye Sekin için söylediği ağıtın ses kaydı ortaya çıktı. İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında mermisi bitene kadar kahramanca mücadele eden ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan şehit polis Fethi Sekin'in, 10 Kasım 2016 tarihinde vefat eden annesi Hatun Fethiye Sekin için söylediği ağıtın ses kaydı ortaya çıktı.



Evli ve 3 çocuk babası Şehit Sekin'in, şehit düşmeden bir günce kaydettiği ağıtı, amcaoğluna gönderdiği öğrenildi. Şehit Sekin, annesine yaktığı ağıt dinleyenlerin derinden etkiliyor. Şehit Sekin, annesine yaktığı ağıtta şöyle diyor:



"Sen bu şehrin en güzelisin,



Sen yoksun diye çaresiz kaldık.



Sen bu şehrin en güzelisin,



Sen yoksun diye çaresiz kaldık.



Kapının önünde günden güne ölüyorum



Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun



Bugün cuma, sen mezardasın



Kalk anne, evimize gidelim



Babam evde yalnız kaldı



Anne anne, kurban anne



Babam evde yalnız kaldı



Anne anne, kurban anne



Rehberimde numaran



En üstte yazılı anne



Rehberimde numaran



En üstte yazılı anne



Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum



Sen cevap vermezsin diye



Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum



Senin sesini duyamam diye



Dünya malı ne şirindir



Anne anne kurban anne



Dedim gelin yapmayın böyle



Ben acını taşıyamadım



Acın kalbimde taşa döndü



Ben acını taşıyamadım



Acın kalbimde taşa döndü



Anne seni çok özledim



Anne anne kurban anne



Anne seni çok özledim



Anne anne hayran anne."

