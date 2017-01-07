07.01.2017 11:20 Kahraman şehidin naaşı son yolculuğu öncesi baba evine getirildi

İzmir Adliye Sarayı önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in (44) naaşı helallik için baba evine getirildi. İzmir Adliye Sarayı önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in (44) naaşı helallik için baba evine getirildi.



İzmir Adliyesi önünde teröristlerin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği terör saldırısında, uzun namlulu silahlarla ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla öldürüp, son mermisine kadar çatışan ve daha sonra şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan alınan şehidin naaşı Türk bayraklarıyla süslenen merkez Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan baba evine getirildi.



Şehidi, baba evinde yakınları, komşuları ve büyük bir kalabalık karşıladı. Burada dualar edilip helallik alındı. Dualar edilmesinin ardından kahraman şehit Fethi Sekin'in ablası ağıtlar yaktı. Şehit ablası' Yiğidim bize hakkını helal et, anamın 3 yiğidi daha var' dedi.



Annesi 2 ay önce vefat eden ve ameliyat geçirdiği için hastane de bulunan baba Mehmet Zeki Sekin'in evine gelenlerden helallik alınıp dua edilmesinin ardından şehidin naaşı son yolculuğu için Baskil ilçesine götürüldü.

