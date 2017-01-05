05.01.2017 19:13 Kahraman şehidin Elazığlı olduğu öğrenildi

İzmir'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in, Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehit polisin, yaklaşık 2 ay önce annesini kaybettiği bildirildi. İzmir'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in, Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehit polisin, yaklaşık 2 ay önce annesini kaybettiği bildirildi.



İzmir'de saat 16.00 sıralarında, Adliye Sarayına saldırı düzenleyen teröristlere karşı kahramanca silahının son mermisi bitene kadar mücadele eden ve şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Sekin'in, 10 Kasım'da hasta olan annesini kaybettiği ve babası Mehmet Sekin'i yanına aldığı ifade edildi.



6 kardeşi bulunan Sekin'in kardeşlerinden birinin de Aydın'da polis olduğu öğrenildi.

