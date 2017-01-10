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Kahraman şehidin adı Harput'ta yaşatılacak
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Kahraman şehidin adı Harput'ta yaşatılacak

Elazığspor-Galatasaray karşılaşmasının gelirlerinin İzmir kahramanı Fethi Sekin'in ailesin bağışlanacağını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Harput'ta bir kültür evine şehidin ismini vererek orayı da bir müze haline getirmeye vesile olmak istediklerini söyledi.

Elazığspor-Galatasaray karşılaşmasının gelirlerinin İzmir kahramanı Fethi Sekin'in ailesin bağışlanacağını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Harput'ta bir kültür evine şehidin ismini vererek orayı da bir müze haline getirmeye vesile olmak istediklerini söyledi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ İl Temsilciliğini ziyaret etti. İHA Temsilcisi Halil İbrahim Varlı tarafından ağırlanan Başkan Yanılmaz, bazı açıklamalarda bulundu. Allah'tan tüm gazetecilere sağlık ve sıhhat içerisinde çalışmalarını dilediklerini belirten Yanılmaz, "Bu günlerde şehrimiz çok yoğun günler yaşıyor. İzmir'deki hain terör eylemine karşı cesurca duran ve belki yüzlerce canı kurtararak kendi canını feda eden şehidimiz Fethi Sekin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanının cennet etsin bizler şefaatçi kılsın. Yakınlarında sabır ve metanet versin. Bu vesile ile şehrimize taziye için hem yurtiçi ve dışından birçok gelen gidenler oluyor. Elazığ Belediyesi olarak tüm taziye ziyaretlerinde bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Elazığ'ın kahramanı olmaktan ziyade Türkiye'nin kahramanı olarak anılıyor. Öylede olması gerekir" dedi.

2016 yılının sembol isminin kahraman şehit Ömer Halis Demir, 2017 yılının sembol isminin de şehit Fethi Sekin olduğunu kaydeden Başkan Yanılmaz, şunları söyledi:

"Biz Elazığ'ımızda gelecek nesillerimizin Fethi Sekin ismini anmaları ve idealleriyle birlikte olmaları için de ismini en güzel yere vereceğiz. Bununla ilgili aile ile istişare edeceğiz. Onlarında arzu ettiği bir yer olsun istiyorum. Taziye bittikten sonra birlikte görüşmelerimizi neticesinde ailenin teklifleri ve önerileriyle birlikte bir karar ile Elazığ'ımızda en güzel yere ismini vereceğiz. İsim orada devamlı anılacak."

"Şehit Fethi Sekin adına kültür evi ve müze olacak"

Dün Ömer Halis Demir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile de görüştüğünü anlatan Başkan Yanılmaz, "Ona da Niğde'de veya ilçesi Bor'da Ömer Halis Demir adına bir müzenin olmasının faydalı olacağını söyledim. Eşyaların ve onunla ilgili haberlerin anılacağı bir yer olsun. Şehidimiz Fethi Sekin ile ilgilide Harput'ta bir kültür evine ismini vererek, orayı da bir müze haline getirip, yine isminin orada devamlı anılmasını vesile olacak çalışmayı yapmış olacağız. Belediye olarak ayrıca basın müdürlüğümüze vermiş olduğumuz talimat ile Fethi Sekin hakkında çıkan tüm haberlerin içinde olacağı, makalelerin ve görsel haberlerin yer alacağı bir kitap hazırlığı içerisindeyiz. Kahramanımızı yazılı bir eserle kalıcı hale getirmiş olacağız" diye konuştu.

"Maçın geliri şehidin ailesine verilecek"

Elazığspor Kulübünün bir karar aldığını da kaydeden Başkan Yanılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elazığspor-Galatasaray kupa maçında ki bütün gelirler şehidimiz Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak. Kulüp başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum. Elazığ'daki tüm sporseverleri stada davet ediyorum. Hepimizin bir desteği ve yardımı olsun. İnşallah dost hane geçen bir maç olacak. Elazığ'ımız her zaman bu konularda duyarlılığını ve hassasiyetini göstermiş olan bir ildir. Bu maçın gelirlerini Fethi Sekin şehidimizi ailesine bağışladıklarından dolayı ben kulübü tebrik ediyorum."

Ziyarette, İhlas Haber Ajansı Elazığ Temsilcisi Halil İbrahim Varlı ve muhabirlerle sohbet eden Başkan Yanılmaz, başarılı çalışmalarının devamını diledi.
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