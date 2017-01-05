05.01.2017 22:51 Kahraman polisi, arkadaşları okul albümünde mertliğiyle anlatmıştı

İSTANBUL (İHA) â€' İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin'in okul albümüne arkadaşlarının yazdığı, 'Mert Gakkoş'u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız' notu yürek burktu. İSTANBUL (İHA) â€" İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin'in okul albümüne arkadaşlarının yazdığı, "Mert Gakkoş'u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız" notu yürek burktu.



İzmir Adliyesine katliam yapmaya gelen teröristleri fark ederek çatışmaya giren ve şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin'in okul albümündeki fotoğrafı ortaya çıktı. Şehit Polis Fethi Sekin'in okul albümünde arkadaşları tarafından mertliğiyle ön plana çıkarıldığı görüldü.



Yürek burkan fotoğrafa kahraman polis Fethi Sekin için arkadaşlarının, "Polis okuluna efsane gibi gelip, giden uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip. Mert Gakkoş'u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız" notunu yazdıkları görüldü.

