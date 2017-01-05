05.01.2017 20:32 Kahraman polis memuru felaketi önledi

İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısında 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Saldırıda şehit düşen şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, büyük bir felaketi önledi. İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısında 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Saldırıda şehit düşen şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, büyük bir felaketi önledi.

İzmir Adliyesi yakınlarında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araçtan ateş açıldı. Teröristler kaçarken, bomba yüklü olduğu belirlenen araç da patlatıldı. Şüpheli aracı fark eden polis memuru Fethi Sekin, saldırıda şehit düştü. Kahraman polis memuruyla birlikte adliye çalışanı Musa Can da şehit oldu. Teröristlerse ölü ele geçirildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, olay yerine gelerek açıklamada bulundu. Çıkan çatışma sonucunda bir polis memuru ile bir mübaşirin şehit olduğunu belirten Ayyıldız, "Hepimize geçmiş olsun. Teröristler ölü olarak ele geçirildi. Örgüt bazında kim olabilir değerlendiriyoruz. Elde olan verilen terör örgütü PKK'yı gösteriyoruz. Eylem biçimine ve kimlik tespitine bakıldığından böyle değerlendirdik. Buradaki tedbirler sayın başsavcımız ve komutanlarımız ile güvenlik değerlendirmeleri yapmıştık. Tedbirli ve teyakkuz halindeydik. Bu değerlendirme sonucu arkadaşımız araca müdahale etmesi sonucu bu hadise yaşandı. Bu hadiseyi önleyen kardeşimizin şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi. Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor. Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun" dedi.



