Kahraman Polis Fetih Sekin'in amcası hayatını kaybetti
İzmir Adliyesinde son kurşununa kadar teröristlerle çatışan ve şehit düşen polis memuru Fetih Sekin'in amcası Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.
İzmir Adliyesinde son kurşununa kadar teröristlerle çatışan ve şehit düşen polis memuru Fetih Sekin'in amcası Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. İzmir Adliyesi'ne düzenlenen bombalı terör saldırısı sırasında 3 çocuk babası trafik polisi Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık göstererek teröristlerle son kurşununa kadar çatışıp şehit düşmüştü. Yaptığı kahramanlıkla milyonların gönlünde taht kuran Sekin'in Bodrum'da yaşayan amcası Mehmet Sekin 77 yaşında hayatını kaybetti. Gümbet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Sekin sabaha karşı fenalaştı. Sekin'in ailesi 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Sekin'i kurtaramadı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Sekin için bugün ikindi namazından sonra Türbe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sekin'in çocukları ailesi ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sekin'in Türbe Mezarlığına defnedildi. (Eren Ayhan/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.