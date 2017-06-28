Kahraman komandolara davullu zurnalı karşılama

Erzincan'ın Kemah ilçesinde önceki gün 4 teröristi öldüren komandolar, ilçe girişinde davul zurnalarla karşılandı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde önceki gün 4 teröristi öldüren komandolar, ilçe girişinde davul zurnalarla karşılandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'da bulunduğu sırada Kemah ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olan 2'si kadın 4 PKK'lı terörist insansız hava araçları tarafından tespit edilmişti. 4 terörist, operasyonda ölü ele geçirilmişti. Operasyonun ardından ilçeye dönen komando timleri vatandaşlar tarafından davul zurna ve alkışlarla karşılandı. Türk bayrağının altından geçen komandolar, birliklerine vatandaşların sevgi seli arasında girdi.

(Ahmet Akbuğa /İHA)