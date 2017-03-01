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Kahraman başkan konuştu
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Kahraman başkan konuştu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde fenalaşan dalgıcı suya atayarak kurtaran belediye başkanı İsmail Yıldırım konuştu. Başkan Yıldırım kendisinin de dalgıç olduğunu belirterek, 'O an neler hissettiğini hemen anlayarak suya atladım' dedi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde fenalaşan dalgıcı suya atayarak kurtaran belediye başkanı İsmail Yıldırım konuştu. Başkan Yıldırım kendisinin de dalgıç olduğunu belirterek, "O an neler hissettiğini hemen anlayarak suya atladım" dedi.
1 Mart 1958 yılında Karamürsel'den aldığı yolcularla birlikte İzmit Körfezinde fırtınaya kapılarak batan Üsküdar Vapurunda çoğu öğrenci 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Olayın üzerinden geçen 59 sene acıları hiç hafifletmedi. Bu sabahta hayatını kaybedenler için Karamürsel Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi. İskelede yapılan tören sırasında dalgıçlar denizin dibine çelenk bırakmak istedi. Ancak bu sırada tek yıldız dalgıçlardan Şenay Ertorun denizin altında bir anda fenalaşarak su üstüne çıktı. Denizin üstünde yardım isteyen dalgıcı, kalabalık arasında fark eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hemen denize atladı. Başkan Yıldırım kurtardığı dalgıcı kıyıya çıkarttı. Su yutan dalgıç Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dalgıcın taburcu olduğu öğrenildi.
Denize atlayan başkan Yıldırım o anları anlattı. 1 Mart faciasının Karamürsel için önemli olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "İzmit'e eğitime giden Karamürselli evlatlarımızı kaybettiğimiz ve içimizde yara olan bu olayı anmak için toplandık. Burada, iskelede onların ruhuna atfen bir tören düzenledik. Karamürsel Su Altı Derneğimizden arkadaşlar dalıyorlar ve denizin altından çelenk çıkartıyorlar. Bende bu derneğin kurucu üyesiyim. Program başladı. Orda bir arkadaşımız heyecandan olacak süratle su üzerine çıktı. Kendisi yardım çağırısında bulundu. Kalabalık arasında herkes şaşkın ama ben bu işi biliyorum. Ne hissettiğini en iyi bilenlerdenim. Bize de görev düştü. Çok basit bir olaydır. Elbiseyi şişiren bir BC vardır. Onu şişirseydi kendisi çok rahat kurtulacaktı. O anın psikolojisi, baskısı ile bunu yapamadı. Bu işle uğraşanlar bilir. Suyun içinde bir anda bütün hakimiyeti kaybederseniz. Yardım ihtiyacı doğması ve bu işi bilen birisi olarak olaya birebir müdahale ettim. Sevindiren olay kötü bir şey olmadı" dedi.
'Suyun altına giden dalgıçların partnersiz hareket etmemesi lazım' diyen Yıldırım, "O elbise aslında batmaz. Tören esnasında çokta derin olamayan bir ortamda herhalde partner dalgıcı gözden kaçırdı. O da bir an önce su üstüne çıktı. Ayakları ile devamlı su üzerinde kalmaya çalışıyor. Su yutma ihtimali çok fazla. Olaya en yakın kişi bendim. Bunu birebir yaşadığım için ben müdahale ettim. Ben etmesem de bir çok kişi suya atlardı" diye konuştu.
(Refik Fidan/İHA)

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