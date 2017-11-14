14.11.2017 15:38 Kahraman Başbakan Yıldırım'la görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kendisine Meclis Başkanlığı için yaptığı destek turu sonrası açıklamada bulundu. Yıldırım, 'AK Parti Grubumuz olarak tamamen arkasındayız, destekleyeceğiz' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kendisine Meclis Başkanlığı için yaptığı destek turu sonrası açıklamada bulundu. Yıldırım, "AK Parti Grubumuz olarak tamamen arkasındayız, destekleyeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası açıklamada bulunan TBMM Başkanı Kahraman, "Sayın Başbakanımızla, AK Parti Grup Başkanımızla verimli bir görüşme yaptık. Kendilerinden desteklemeleri istirhamında bulundum, yapılacak çalışmalar hakkında bir izahat verdim. Çok faydalı bir görüşme oldu, huzurunuzda değerli Başbakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönem inşallah birçok faydalı faaliyetlere vesile olacaktır. Güzel bir çalışma dönemi geçireceğimize inanıyorum. Desteklerini esirgememelerini rica ettim. Nasip olursa güzel bir dönem geçireceğiz" ifadelerini kullandı.



"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Kahraman'a başarılar dileyen Başbakan Yıldırım, "Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman beyefendi, 26. dönem birinci yasama yılında çok güzel başarılı bir yönetim ortaya koydu. İkinci dönemde de aday, hayırlı uğurlu olsun. AK Parti Grubumuz olarak tamamen arkasındayız, destekleyeceğiz" diye konuştu.

Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik etti. Başbakan Yıldırım ve Kahraman, açıklamaları sonrası basın mensuplarına poz verdi.

(Enise Vural - Fatih Erdoğan / İHA)

