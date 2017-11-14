14.11.2017 13:01 Kahraman-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu ?

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyarete ilişkin, 'Aynı istikamette, Türkiye'mizin üstlenmiş olduğu misyona uygun ilerlemede destek olunacak, beraber yürüyeceğiz' dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyarete ilişkin, "Aynı istikamette, Türkiye'mizin üstlenmiş olduğu misyona uygun ilerlemede destek olunacak, beraber yürüyeceğiz" dedi.

TBMM Başkanlığı için tekrar adaylık başvurusunda bulunan İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Kahraman, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımızı Devlet Bahçeli Beyefendiyi, Milliyetçi Hareket Partisini ziyarete geldim. Kendilerinden desteklerini istirham ettim. Önümüzdeki dönemin Türkiye'miz, milletimiz için, insanlık için hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ettiğimi ifade ettim. Görüş alışverişimiz oldu. Kendilerinin engin tecrübesi var, vatan aşkı, millet sevgisi var. Hepimiz aynı hedefe yöneliğiz. İnşallah önümüzdeki çalışma döneminde aynı istikamette, hedefte Türkiye'mizin bu hedefinde tarihte, üstlenmiş olduğu misyona uygun ilerlemede destek olunacak, beraber yürüyeceğiz. Siyasi partilerin hepsi millete hizmet için ve milletimizin yücelmesi için, muasır medeniyet uhdesine geçmemiz için var" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, AK Parti Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.



