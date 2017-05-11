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Kâğıt toplayıcısı dehşet saçtı: 8 yaralı
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Kâğıt toplayıcısı dehşet saçtı: 8 yaralı

Sultanbeyli'de topladığı kağıtların ödemesini almak için depoya giden kağıt toplayıcısı ile bir kişi arasında sıra kavgası çıktı. Kavganın ardından bir süre sonra pompalı tüfekle iş yerine geri dönenen kâğıt toplayıcısı rasgele etrafa ateş açtı, olayda 8 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de topladığı kağıtların ödemesini almak için depoya giden kağıt toplayıcısı ile bir kişi arasında sıra kavgası çıktı. Kavganın ardından bir süre sonra pompalı tüfekle iş yerine geri dönenen kâğıt toplayıcısı rasgele etrafa ateş açtı, olayda 8 kişi yaralandı.
Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Bakkaloğlu Caddesi'nde bulunan Akdoğan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Merkezi'nde saat 12.30'da meydana geldi. İddiaya göre, kâğıt toplayıcılığı ile geçinen Faruk S. iş yerinin muhasebe bölümüne geldi. O sırada ödeme almaya gelen bir kişi ile sıra kavgasına giren Faruk S., kavganın ardından iş yerinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra evinden aldığı pompalı tüfekle iş yerine gelen Faruk S., rastgele etrafa ateş etmeye başladı. Olayda iş yeri çalışanı ve müşterilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralanan 8 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayın ardından kaçan Faruk S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
(Cenk İşver /İHA)

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