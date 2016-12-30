30.12.2016 17:48 Kafeler Caddesi sosyal hayatın nabzını tutuyor

Serdivan Bağlar Caddesi Kafe ve Restoranlar Derneği yöneticileri ile bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hizmet sektörünün günümüze kadar geldiği noktayı ve işletmecilerin sektör içerisinde yaşadıkları sorunları masaya yatırdı. Serdivan Bağlar Caddesi Kafe ve Restoranlar Derneği yöneticileri ile bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hizmet sektörünün günümüze kadar geldiği noktayı ve işletmecilerin sektör içerisinde yaşadıkları sorunları masaya yatırdı.



Kafeler Caddesi'nin Serdivan'a kazandırılmasında ve modernize edilmesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun büyük emeği olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, Serdivan'daki kafe ve restoranların şehrin sosyal hayatının nabzını tuttuğunu, başta üniversite öğrencileri olmak üzere 7'den 70'e herkese keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlar sunduğunu belirtti. İşletme sahiplerinin yapmış oldukları yatırımlarla ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Alemdar, Serdivan'da yer alan kafe ve restoranların 3000'e yakın kişiye istihdam olanağı sağladığını ifade ederek hizmet sektöründeki önemine değindi. Başkan Alemdar, hizmet sektöründeki kalifiyeli eleman eksiliğini gidermek için Serdivan Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa kurslar gerçekleştirdiklerini belirterek, kültür, sanat, sağlık ve ticarette yapılan yatırımların yanı sıra hizmet sektörünün daha ileri taşınması için gerekli olan çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.



Alemdar, kafeler için gazete, dergi ve kitapların konulabileceği kültür sanat köşesi tasarladıklarını da belirterek hazırlanan rafların yılbaşından itibaren işletmelere takdim edileceği söyledi.

