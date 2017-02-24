Kafasına kask fırlattığı polisi bayılttı. Brezilya'da bir kişi trafik polisi ile tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken şahıs elindeki kaskı polise fırlattı. Kaskın kafasına isabet etmesiyle polis memuru yere yığıldı. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı görülürken tüm bu yaşananlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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