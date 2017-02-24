Kafası balkon demirlerine sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkon korkuluklarına kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkon korkuluklarına kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.

Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet eden Emrah-Tuğba B. çiftinin çocukları 1.5 yaşındaki Muhammed Fatih B., oyun oynamak için balkona çıktı. Küçük çocuk oyun oynadığı sırada balkonun demir korkuluklarına kafasını sıkıştırdı. Ağlama sesini duyan anne balkona koştu, ancak oğlunu sıkıştığı yerden kurtaramayınca durumu İtfaiye ve 112'ye bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese intikal eden itfaiye ekibi, balkona çıkarak çocuğu kurtarmak istedi. Çocuğun korkacağını düşünerek balkon demirlerini spiral ile kesmekten vazgeçen ekipler, balkon demirlerini genişleterek bebeği kurtardı.

112 ekibi küçük çocuğu sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan çocuk, annesine teslim edildi. Anne Tuğba B., itfaiye ekiplerine ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

(Salih Bakıcı / İHA)