Kafa kafaya çarpıştılar: Feci kaza kamerada

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, feci kaza görüntüye böyle yansıdı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, feci kaza görüntüye böyle yansıdı.

Rusya'da ehliyetsiz birinin kullandığı araç kontrolden çıkarak ters şeride girdi ve kendi şeridinde seyreden otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de adeta hurdaya döndü. Feci kazada ters şeride giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

