Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Kadro oluştururken zorlanıyorum'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Kadro oluştururken zorlanıyorum'

Medipol Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, forma rekabetinin takımın kalitesini arttığını belirterek, '22 eşdeğer oyuncum var, tercih yaparken zorlanıyorum. Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre oyuncu tercihimizi yapıyoruz' dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, forma rekabetinin takımın kalitesini arttığını belirterek, "22 eşdeğer oyuncum var, tercih yaparken zorlanıyorum. Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre oyuncu tercihimizi yapıyoruz" dedi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Artık lige döndük. Kasımpaşa ligin iyi takımlarından biri. İyi oyuncuları var. Kemal hoca ile oyun anlamında da gelişen bir takım. Fizik kalitesi yüksek bir takım. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Kolay maç değil. Özellikle yakaladığımız tempo ile oyun planımızı sahada uygulamak istiyoruz. Planlarımızı ne kadar uygulayıp uygulamayacağız göreceğiz" şeklinde konuştu.

"FORMA REKABETİ TAKIMIN KALİTESİNİ ARTTIRIR"
Forma rekabetinin takımın kalitesinin arttırdığını söyleyen Avcı, "Mehmet Batdal çok önemli katkılar sağladı. Mustafa Pektemek sonradan girdi, önemli katkılar yaptı. Adebayor da bu sistemin içinde katkı sağlamak için olacak. 22 eşdeğer oyuncum var, tercih yaparken zorlanıyorum. Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre oyuncu tercihimizi yapıyoruz. Geçen hafta kimsenin beklemediği şekilde Mustafa oynayıp, oyuna çok önemli katkı sağladı. Çünkü hazırdı. Bazen 11'e koyacağım oyuncuyu, 18'e alamıyorum. Onun için buralardayız" ifadelerini kullandı.

"ADEBAYOR, BU HAFTA OYNAMAYACAK GİBİ DURUYOR"
Takımdaki oyuncuların son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı, "Adebayor'un bir sakatlığı var, onunla ilgili sağlık ekibi ile görüşüyoruz. Adebayor bu hafta büyük ihtimalle kadroda olmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray maçında kasığıyla ilgili yaşadığı bir problem var. Şu anda fitness salonunda fizyoterapistlerle birlikte çalışıyor" diye konuştu.
(Oğuzhan Ort / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Oyuncak tabanca ile PTT soygununa jet karar
Malezya'da tekne alabora oldu: 13 kayıp
CHP'nin iddialarına yanıt
MHP'nin 48'inci kuruluş yıl dönümü
Trump'tan Çin'e teşekkür mektubu
Almanya ihracat rekoru kırdı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Çanakkale'de okullar tatil mi valilikten flaş karar!
Çanakkale'de okullar tatil mi valilikten flaş karar!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Oyuncak tabanca ile PTT soygununa jet karar
Oyuncak tabanca ile PTT soygununa jet karar
Malezya'da tekne alabora oldu: 13 kayıp
Malezya'da tekne alabora oldu: 13 kayıp
CHP'nin iddialarına yanıt
CHP'nin iddialarına yanıt
MHP'nin 48'inci kuruluş yıl dönümü
MHP'nin 48'inci kuruluş yıl dönümü
Trump'tan Çin'e teşekkür mektubu
Trump'tan Çin'e teşekkür mektubu
Almanya ihracat rekoru kırdı
Almanya ihracat rekoru kırdı
4 gün önce ailesini ziyaret edip helallik almış
4 gün önce ailesini ziyaret edip helallik almış
Trump'ın danışmanı ile yapay zeka üzerine çalışacak
Trump'ın danışmanı ile yapay zeka üzerine çalışacak
Babasını öldüren çocuğun annesi:'Ben dipçiği tuttum oğlum sıktı
Babasını öldüren çocuğun annesi:'Ben dipçiği tuttum oğlum sıktı
Balkan Türkleri Yunanistan'a sert çıktı
Balkan Türkleri Yunanistan'a sert çıktı
El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı
El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı
Uçaklar PKK hedeflerini yerle bir etti
Uçaklar PKK hedeflerini yerle bir etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English