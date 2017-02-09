09.02.2017 12:32 'Kadro oluştururken zorlanıyorum'

Medipol Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, forma rekabetinin takımın kalitesini arttığını belirterek, '22 eşdeğer oyuncum var, tercih yaparken zorlanıyorum. Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre oyuncu tercihimizi yapıyoruz' dedi. Medipol Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, forma rekabetinin takımın kalitesini arttığını belirterek, "22 eşdeğer oyuncum var, tercih yaparken zorlanıyorum. Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre oyuncu tercihimizi yapıyoruz" dedi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Artık lige döndük. Kasımpaşa ligin iyi takımlarından biri. İyi oyuncuları var. Kemal hoca ile oyun anlamında da gelişen bir takım. Fizik kalitesi yüksek bir takım. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Kolay maç değil. Özellikle yakaladığımız tempo ile oyun planımızı sahada uygulamak istiyoruz. Planlarımızı ne kadar uygulayıp uygulamayacağız göreceğiz" şeklinde konuştu.



"FORMA REKABETİ TAKIMIN KALİTESİNİ ARTTIRIR"

Forma rekabetinin takımın kalitesinin arttırdığını söyleyen Avcı, "Mehmet Batdal çok önemli katkılar sağladı. Mustafa Pektemek sonradan girdi, önemli katkılar yaptı. Adebayor da bu sistemin içinde katkı sağlamak için olacak. 22 eşdeğer oyuncum var, tercih yaparken zorlanıyorum. Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre oyuncu tercihimizi yapıyoruz. Geçen hafta kimsenin beklemediği şekilde Mustafa oynayıp, oyuna çok önemli katkı sağladı. Çünkü hazırdı. Bazen 11'e koyacağım oyuncuyu, 18'e alamıyorum. Onun için buralardayız" ifadelerini kullandı.



"ADEBAYOR, BU HAFTA OYNAMAYACAK GİBİ DURUYOR"

Takımdaki oyuncuların son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı, "Adebayor'un bir sakatlığı var, onunla ilgili sağlık ekibi ile görüşüyoruz. Adebayor bu hafta büyük ihtimalle kadroda olmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray maçında kasığıyla ilgili yaşadığı bir problem var. Şu anda fitness salonunda fizyoterapistlerle birlikte çalışıyor" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort / İHA)

