Kadir Topbaş'tan Suada açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Suada'ya cami yapılacağı iddialarını yalanladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Suada'ya cami yapılacağı iddialarını yalanladı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi bağımsız bir meclis üyesinin Suada'ya cami yapılacağı iddiaları üzerine İBB Başkanı Kadir Topbaş yazılı bir açıklama yaptı. İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bağımsız Meclis üyemiz gündem dışı bir konuşma yapmıştır. Galatasaray adasına cami yapılması gündemimizde olmadığı gibi bir çalışma içinde de değiliz" ifadelerine yer verdi.
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