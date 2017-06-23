Kadir Topbaş'tan Şemsi Paşa Camii ile ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 'Şemsi Paşa Camii'nin kendi içerisinde bir çatlak falan yok. Bahçe duvarlarında daha önce var olan çatlaklar var. Şuan kısmen de çakılmış olan kazıkların cami önündekiler kesilmek suretiyle orası dolgu yapılmayacak. Orasını pas geçeceğiz' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Şemsi Paşa Camii'nin kendi içerisinde bir çatlak falan yok. Bahçe duvarlarında daha önce var olan çatlaklar var. Şuan kısmen de çakılmış olan kazıkların cami önündekiler kesilmek suretiyle orası dolgu yapılmayacak. Orasını pas geçeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, belediye hizmet binasında personelle bayramlaştı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Topbaş, Üsküdar'da bulunan ve Mimar Sinan'ın eseri olan Şemsi Paşa Camii'nin yol yapım çalışmaları esnasında çatladığı yönündeki haberleri değerlendirdi.



"BAHÇE DUVARINDA DAHA ÖNCEDEN VAR OLAN ÇATLAKLAR VAR"

Mimar Sinan'ın İstanbul'daki güzel eserlerinden bir tanesinin Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii olduğunu belirten İBB Başkanı Kadir Topbaş, "Sahil camilerinden örnek bir cami, güzel bir eser. Bizim büyükşehir belediyemizin projeler daire başkanlığı tarafından sahilleri daha fazla yürünebilir hale getirmek için bir proje çalışması yaptılar. Bu proje kapsamında Üsküdar sahilinden Harem'e doğru sahil boyunca yürüme bandını genişletmek ve şuan orada yaşanan yoğunluğun çok daha rahat bir hale getirilmesi için bir çalışma yapılmış. Bu çalışma Koruma Kurulu tarafından da onaylanmış, proje haline getirilmiş. Bir miktar kazıklar çakılmak suretiyle denize yol genişletmesi düşünülmüş ve bu da Şemsi Paşa Camii önünde sirayet eden bir nokta. Daha önce fotoğraflar var. Şemsi Paşa Camii'nin kendi içerisinde bir çatlak falan yok. Bahçe duvarlarında daha önce var olan çatlaklar var. Onlar fotoğraflarla, belgelerle, raporlarla tespitli. Bu kazık çakmayla etkilenme değil. Bunu özellikle ifade etmiş olayım" dedi.



"CAMİYİ PAS GEÇECEĞİZ"

Başkan Topbaş, çalışmalar kapsamında caminin pas geçileceğini belirterek, "Önden geçirilmesi düşünülen yolun, kazıkların kısmen çakılmış olmasına rağmen Şemsi Paşa Camiii'nin önüne dolgu yapılmadan, yani ilave yapılmadan diğer taraflar devam edecek. Ama ön bölümünü ben bizzat kendim kaleme alarak bir düzenleme yaptım. Vakıflar Genel Müdürümüzle konuştum, kendilerine gösterdim. Şuan kısmen de çakılmış olan kazıkların cami önündekiler kesilmek suretiyle orası dolgu yapılmayacak. Orasını pas geçeceğiz. Orada 3,5 metrelik bir yaya bandı yürüyüş imkanı olacak. Daralacak ama diğer taraftaki çalışmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Bir düzenleme yapıldı. Koruma Kurulu onayı olmasına rağmen neden vazgeçildiğini söylemek isterim. Önemli eserler, dikkat etmemiz gerekiyor. Hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Mesai arkadaşlarıma bu konuda daha hassas davranmalarını özellikle ifade ettim" diyen Başkan Topbaş, hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, caminin önüne çakılan kazıkların kesileceğini dile getirdi.

(Mehmet Altunışık/İHA)