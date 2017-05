Kadir Topbaş skandal fotoğrafla ilgili konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan fotoğrafla ilgili, 'Dergiyi kapattık. Dergide yapılan ahlaksızlıktır ve adiliktir' dedi.

Kültür A.Ş tarafında yayımlanan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan fotoğrafla ilgili olarak İBB Başkanı Kadir Topbaş açıklamalarda bulundu. Topbaş, "Maalesef çok üzücü bir olay olarak gördüm. 2004'ten göreve başladığım günden bu güne kadar son dönemde artarak şahsıma ve belediye üzerine ciddi provokasyon var. Hedefe konulduk. Anlamak mümkün değil. Dergide yapılan yenilir yutulur bir iş değil. Dergide yapılan adilik ve ahlaksızlıktır. Suç duyurusunda bulunularak gereği yapılacak. İş akitlerini feshettik. Dergiyi kapattık. Geçtiğimiz günlerde 2013 yılındaki fotoğrafların sanki 15 temmuz gibi yansıtılması da nasıl etiktir anlayıştır nasıl bir medya anlayışıdır. Bunu da anlamakta zorluk çekiyorum" diye konuştu.



HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAP VERDİ

Başından beri devamlı işine baktığını söyleyen İBB Başkanı Kadir Topbaş, " İddialar karşısında yargıya müracaat ettim. İbn Haldun Üniversitesi'nin tanıtım afişlerinde bir takım oynamalar yapılmak üzere olay bize mal edildi. Belediyede üst düzey görev yapanlar görevden alınmadığı halde alındı denildi. Her zaman her daim mesai arkadaşlarım kendi tercihlerini yapabilir. Siyasilere, hizmet edenlere bu kadar hedef koymak nedir. Farklı maksatlar ve niyetler olduğunu anlıyorum. Bir yerlerden manipüle ediliyor. Başarılı olan halk tarafından takdir edilen belediyemizi kamuoyunda olumsuzluğa doğru yöneltmek amaç. Bunun da siyasi partime ucunun dokunması isteniyor. Bir yerlerden tezgahlanıyor. Hak etmediğimiz bir takım yaftalarla yaftalanıyoruz. Birileri birşeyler ortaya atıyor. Bunların doğruluğuna bakmadan üzerine atlanıyor. Belki ileride çok daha detaylı açıklamalar yapacağız. Ondan sonra özür mü dileyecekler öyle bir suratlarının olduğunu zannetmiyorum. Hiçbir sataşmaya cevap vermemeye, muhatap olmamaya özen gösterdim artık yeter diyecek noktaya geldik" dedi.



"HEDEF, BAŞKAN ÜZERİNE MANİPÜLASYON"

Dergide yapılanları da değerlendiren İBB Başkanı Kadir Topbaş, "Şeytanın aklına gelmeyecek bir takım şeyler. Yapılan nasıl tezgahlanmış, ne anlama geliyor anlamam mümkün değil. Niyet nedir? Farklı düşünürseniz burada 'hedefte başkan olsun, başkan üzerine manipülasyon yapalım'. İstanbul'da güçlü bir yönetim var. Siyasetin bel kemiği İstanbul. Burada bir takım aksaklıklar sıkıntılar ortaya çıksın. İktidarı yıpratacak adımlar. Buna fırsat vermeyiz. Bunun ne olduğunu vatandaşımız biliyor. 2004'ten bu yana şahsım ve belediyem üzerine yükleniş var. Göreve geldiğim üç ayında bir takım manşetler gördük. Bunlar olacak şeyler değil biz hep yolumuza devam ettik. Bunları muhatap almadık. Ufacık bir takım şeyleri hayal ederek uydurarak halkımız üzerine etki etmeye çalışıyorlar lanetliyorum ve kınıyorum. Birçoğunun dava sürecini başlattık. Bize dava açanlar vara onlar sonuçlandığı zaman karşı davalarla iş nasılmış, kazın ayağının göründüğü gibi olmadığını gösterecek. Sessiz sakin duruyorsak bir yere kadar. Kendi şahsiyetimizden taviz vermeyiz. 2013 yılında Washington'da Temsiciler Meclisi'nde yaptığım konuşmaları 15 temmuz gibi yansıtıyorsa birileri nasıl bir ahlaktan yoksun olduğunun ifadesidir bu. Birileri de maalesef sosyal medyada bunların dümenine takılıyor. Birileri mal bulmuş bilmem ne gibi arkasında koşarak karalama kampanyasına katılıyor. Bazıları bilinçli bazıları bilinçsiz. Herkes kendince yargıç kesiliyor. Mahkemelere ne gerek var. Her şeye sanki biz müdahale ediyoruz. Gücümüzü kullanıyoruz. Allah korusun öyle bir şey olabilir mi? Biz bize verilen yetkilerin asla dışına çıkmadık çıkmayız da yargıya güveniyoruz. Bunlar da geçer yahu. Yanlarına kar kalmayacak" ifadelerini kullandı.



"DEHŞETE KAPILDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olaydan sonra görüşmediğini söyleyen İBB Başkanı Kadir Topbaş, " Bu olay dün akşam bana intikal etti nasıl bir iş nasıl bir dehşete kapıldım. Kültür A.Ş'nin bünyesinde bir derginin yaptığını hata olarak kabul edilecek bir olay değil. İş akiteri feshedildi. Yoğun bir şekilde bununla ilgili çalışma başladı. Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Hedefe konduk. Başkan hedefte. Çok iş yaptık. İstanbul'a hizmet ettik. İstanbulluların üç dönemde şahsıma güven duygusu oluştu.Şahsımla ve belediyeyle olan bu ithamlar sadece benim üzerime geliş değil siyasi partimi etkileme adına, birbirimize düşürme adına, yalnızlaştırma adına, bunları ortaya koymak için ortak akıl tarafından bunlar tetikleniyor. Maalesef sosyal medyada kendisini çok akıllı sanan bazı tipler bu dümen suyunun arkasına takılıyor. Bunlar da geçer yahu" dedi.

