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Kadir Gecesi tüm yurtta idrak edildi
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Kadir Gecesi tüm yurtta idrak edildi

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, huşu içinde idrak edildi.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, huşu içinde idrak edildi.
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" de vatandaşlar camilere akın etti.

BAŞKENT'TE KADİR GECESİ'NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI
Başkentliler, İslam alemi için en önemli gecelerden Kadir Gecesi'nde camilere akın etti. İftarın ardından Kocatepe Camii'ne koşan vatandaşlar, İslam alemi ve Türkiye'nin geleceği için Allah'a el açacaklarını ifade etti.
Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nde Ankaralılar, camilere akın etti. Geceyi namaz kılıp, dua ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini daha yoğun yaşamak için özellikle şehrin büyük camilerini tercih etti. İftarın ardından Kocatepe Camii'ne koşan vatandaşlar, İslam alemi ve Türkiye'nin geleceği için Allah'a el açacaklarını ifade etti. Şehirdeki pek çok caminin avlusuna stant kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ikramlarda bulundu.

KADİR GECESİ'NDE SELİMİYE CAMİİ DOLDU TAŞTI
Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde doldu taştı.
Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı. Balkanların ve Türkiye'nin bin bir köşesinden binlerce Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Selimiye Camii'ne akın etti.

'PEYGAMBERLER ŞEHRİ'NDE KADİR GECESİ YOĞUNLUĞU
'Peygamberler Şehri' Şanlıurfa'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.
Şanlıurfa'ya farklı illerden gelen çok sayıda vatandaş, Balıklıgöl platosunu gezerek gölde balıklara yem atarak dua etti. Tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki yeşil alanlarda dinlenmeyi tercih eden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşlar, teravih namazını da Dergah Camii'nde kıldı.
Ziyaretçilerden Cuma Doğan, gece dolayısıyla Gaziantep'ten ailesiyle geldiğini belirterek, "En güzel geceler bizlerin olsun. Bütün İslam aleminin ve din kardeşlerimizin Kadir Gecesini kutluyorum" dedi.
Namaz sonrası vatandaşlar Balıklıgöl'de balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

KADİR GECESİ'NDE BURSALILAR ULU CAMİ'Yİ DOLDURDU
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, Bursa Ulu Cami'ye akın etti.
Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi Bursa'da Ulu Cami'de huşu içinde geçirildi. Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami'ye sığmadı. Binlerce vatandaş, 7'den 70'e Ulu Cami avlusunda ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni kutladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi.

(Caner Ünver - Uğur Kan Yüsek - Ömer Çetin Ahmet Cafer - Koray Ustabaşı -Bekir Basmacı - Ahmet Kaya -Samet Doğru /İHA)

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