Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek

'Bin aydan daha hayırlı' olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, tüm İslam âlemi tarafından bu gece idrak edilecek.

"Bin aydan daha hayırlı" olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, tüm İslam âlemi tarafından bu gece idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak biliniyor. Ramazan ayının son on gününde gizli olduğu belirtilen gece, daha çok 27. gece kutlanıyor.

Türkiye genelindeki camiler bu gecede sabaha kadar açık kalacak. Geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler camilere gidebilecek.

Kadir gecesinin bereketinden istifade etmek isteyenlerin bu gece kaza namazları kılmaları, Kur'an-ı Kerim okumaları ve tövbe istiğfar etmeleri tavsiye ediliyor.

