11.09.2017 17:43 Kadir Demirel'in katil zanlısı damadı yakalandı

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı damadı Cemil Karanfil yakalandı. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı damadı Cemil Karanfil yakalandı.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil, İzmir Konak'ta İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

29 Mayıs'ta Kadir Demirel, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evinde damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartışmış, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, kayınpederini bıçaklamıştı. Araya giren kızı Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Demirel hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.



