Kadir Demirel için Akit medya grubunda tören düzenlendi

Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel için gazete binasında tören düzenlendi.

Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel için gazete binasında tören düzenlendi.

Damadı tarafından Başakşehir'de dün akşam saatlerinde bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel için gazete binasında tören düzenlendi. Törene Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.Cenaze aracının başına gelen mesai arkadaşları Demirel için dua edip gözyaşı döktü. Törende bir konuşma yapan Mustafa Karahasanoğlu, "Kadir inançlarına bağlı, dürüst ve sakin bir arkadaşımızdı. Takdir böyleymiş ben kendisini dün akşam saat 16.40'da asansörde gördüm. Nereye diye sorduğumda 'iftara gidiyorum' diye yanıt verdi. Allah yolunu açık etsin dedim. Gitti, bir buçuk saat sonra da ölüm haberini aldık. Hayat bu kadar pamuk ipliğine bağlı. Kadir'e Cenab-ı Hak rahmet eylesin mekanı cennet olsun biz kendisinden razıyız inşallah Cenab-ı Hak da ondan razıdır" dedi.

Kadir Demirel'in cenazesi yapılan konuşmaların ardından helallik alınarak Fatih Camii'ne götürüldü.

(Volkan Kayalar / İHA)