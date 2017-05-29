Kadir Demirel'i damadı neden öldürdü kızı Esma da yaralı

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel damadı ve kızının Başakşehir'deki evinde korkunç bir sonla karşılaştı. Damadı Cemil Yavuz Karanfil tartıştığı Kadir Demirel'i bıçaklayarak öldürdü eşini de ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre olayın ayrıntıları şu şekilde oldu. Kadir Demirel, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine gitti. Burada damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönünce damadı Cemil Yavuz Karanfil bıçağa sarıldı ve Kadir Demirel'i bıçakladı.

Araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kadir Demirel olay yerinde yaşamını yitirirken, Esma Demirel ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Esma Demirel'in ameliyata alındığı bilgisi var.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadir Demirel Cumhurbaşkaın Erdoğan'ın geçen hafta Brüksel'e yaptığı ziyaret sırasında onun uçağında böyle görüntülenmişti. Geziyi izleyin İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kadir Demirel için gezinin en sakin ismi yorumunu yapmıştı.

KadirDemirel'in acı kaybı dolayısıyla Akit gazetesindeki mesai arkadaşları şokta.

Kadir Demirel kimdir : Yeni Akit Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Kadir Demirel 1961 yılında Niğde'de doğdu. İlkokulu Kayseri'nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde'de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete'de işe başlayan Kadir Demirel, 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete'de çalıştıktan sonra Sabah'a geçti ve oradan askere gitti.

Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi'nde işe başlayan Kadir Demirel, politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti. 1998 yılında Moskova Zaman'da Genel Yayın Yönetmenliği yapan Kadir Demirel, 2000 yılında Zaman'dan ayrılıp Yeni Şafak Gazetesi'ne geçti. 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü yapan Kadir Demirel, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımı'nda Yeni Şafak'tan ayrılan Kadir Demirel, aynı ay içinde Yeni Akit'te Yazı İşleri ve Yayın kurulu Üyesi olarak göreve başladı. Kadir Demirel,14 Mart 2016'da ise Yeni Akit'te Genel Yayın Yönetmeni oldu.